Belarus Büyükelçisi'nden tarihi çağrı: "Avrasya kendi güvenlik sistemini ABD ve NATO olmadan kurmalı"

Belarus Büyükelçisi Antony Glaz, DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansındaki konuşmasına, daveti için Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e teşekkür ederek başladı. Küresel barışın Batılı politikacıların tek taraflı dayatmaları nedeniyle tehlikede olduğunu vurguladı. Batı'nın yalnızca askeri güçle değil, ekonomik yaptırımlarla da kendi çıkarlarını tüm dünyaya kabul ettirmeye çalıştığını belirten Glaz, bu durumu bir "ekonomik diktatörlük" olarak tanımladı.

Büyükelçi Glaz, "Batılı politikacılar güç ve şiddet kullanarak herkese boyun eğdirmek istiyor. Kendilerine boyun eğmeyenleri de yalnızlaştırıyorlar" değerlendirmesinde bulundu. Avrasya coğrafyasının devasa bir insan, teknoloji ve pazar kapasitesine sahip olduğunu hatırlatan Büyükelçi, "Avrasya sorunlarının çözümünde Amerika'ya ihtiyacımız yok" vurgusunu yaptı.

SINIRDA UKRAYNA PROVOKASYONLARI VE SİVİL KAYIPLAR

Bölgesel gerilimin Belarus sınırlarına doğrudan yansıdığını belirten Büyükelçi, Ukrayna'nın kışkırtıcı eylemlerini somut verilerle kamuoyuna sundu. Yalnızca Mayıs ayı içindeki bir haftalık dönemde 116 Ukrayna dronunun Belarus sınırlarını ihlal ettiğini aktaran Glaz, bu tür sınır ihlallerine profesyonelce müdahale etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Saldırıların zaman zaman sivil hedefleri vuran trajik boyutlara ulaştığına dikkat çeken Büyükelçi, 16 Haziran 2026'da gerçekleştirilen bir dron saldırısında altısı çocuk olmak üzere sekiz sivilin yaralandığını ve can kayıpları yaşandığını hatırlattı. Belarus'un bölgedeki gerilimler karşısında sessiz kalmayacağını belirten Glaz, "Vatandaşlarımızın müzdarip olmasını oturup seyretmeyeceğiz, bunu önleyeceğiz" dedi.

NATO'NUN DEVASA SİLAHLANMA BÜTÇESİ VE BÖLGESEL TEHDİT

Atlantik cephesinin kışkırtıcı bir silahlanma yarışına girdiğine dikkat çeken Glaz, analitik verilere dayandırdığı konuşmasında NATO'nun üye ülkelerden gayrisafi milli hasılalarının %5'ini savunmaya ayırmalarını talep ettiğini, Avrupa Birliği'nin ise bu alana 800 milyar euro aktarmayı hedeflediğini belirtti.

Özellikle sınır komşuları Polonya, Letonya ve Litvanya'nın askeri harcamalarına işaret eden Glaz, "2025 yılı için bu ülkelerin harcamaları 52 milyar euroyu aştı. Polonya ordusuna 150 bin kişi daha alacağını açıkladı" verilerini paylaştı. Ayrıca kıtaya ABD'nin kısa ve orta menzilli füzelerinin konuşlandırılmasının planlandığını hatırlatan Büyükelçi, "Silahlara yatırım yapıyorsak acaba güvenliğimizi daha da mı artırıyoruz?" sorusunu yönelterek askeri harcamaların çatışma riskini tırmandırdığını ifade ett.

''AVRASYA ÇEŞİTLİLİK VE ÇOK KUTUPLULUK TÜZÜĞÜ'' ÇAĞRISI

Batı'nın dayatmacı planlarına karşı çözümün "Çok Kutupluluk" stratejisinde yattığını ilan eden Büyükelçi, "Avrasya Çeşitlilik ve Çok Kutupluluk Tüzüğü"nü takip ettiklerini bildirdi. Bunun Batı'ya salt bir karşı çıkış olmadığını, aksine yeni ve adil bir güvenlik mimarisi inşası olduğunu belirten Glaz, tarihi bir öneri sundu:

"Bizler Avrasya'da kendi güvenlik sistemimizi Amerika Birleşik Devletleri olmadan, hatta NATO olmadan kurmalıyız."

Küresel çoğunluğun ortak akılla ve karşılıklı çıkar gözeterek uluslararası ilişkilerde söz sahibi olması gerektiğini ifade eden Glaz, bu bağımsız stratejik vizyonun Kasım ayında Minsk'te düzenlenecek özel bir konferansta ele alınacağını duyurarak katılımcıları toplantıya davet etti.