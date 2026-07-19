Belarus'tan 'Avrasya Şartı'

Türkiye'nin çok kutuplu dünyadaki dengeleyici rolüne övgüde bulunan Gaidukevich, Ankara'nın farklı güç merkezleriyle kurduğu iletişimin son derece akılcı olduğunu belirterek "Savaşa, yaptırımlara ve baskıya hayır diyoruz" mesajı verdi.

Avrasya'da 'Kurallara Dayalı Çok Kutupluluk' Vurgusu

Uluslararası sistemde yaşanan köklü dönüşümler sürerken, Belarus'tan çok kutupluluk ve diplomatik işbirliği çağrısı geldi. Belarus Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Oleg Gaidukevich, DÜNYAMER’in düzenlediği “Büyük Savaşı Önleyecek İttifak” konferansına katıldı. Konuşmasında dünya siyasetinde güce değil, kurallara dayalı ve adil bir çok kutupluluk anlayışını savunduklarını kaydetti. Başka devletlerin gelişimini engellemek veya çıkarları çatıştırmak yerine ortak menfaatleri buluşturmayı hedeflediklerini belirten Gaidukevich, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun da bu vizyon doğrultusunda aktif bir politika izlediğinin altını çizdi.



"Avrasya Şartı Bir Askeri Blok Değil, Diyalog Davetidir"

Gaidukevich, Belarus ve Rusya'nın öncülüğünde 21. yüzyıl için geliştirilen "Çeşitlilik ve Çok Kutupluluk Avrasya Şartı" girişimine de açıklık getirdi. Bu hamlenin NATO'ya karşı geliştirilmiş bir askeri denge unsuru veya Batı karşıtı bir proje olmadığının altını çizen Belaruslu lider, girişimin temel hedefini şu sözlerle özetledi: "Bu girişim; egemen eşitlik, medeniyetlerin çeşitliliğine saygı ve Avrasya'daki tüm ülkelere ortak ve bölünmez güvenlik ilkelerini tartışmaya yönelik açık bir davettir."

Yeni ayrım çizgileri yaratmak yerine devletler arasındaki iletişim kanallarının yeniden tesis edilmesi gerektiğini belirten Gaidukevich, gerçek vatanseverliğin komşulara tehdit savurmak değil, halkı korumak ve savaşı önlemek olduğunu ifade etti. Resmi diplomasinin daraldığı dönemlerde siyasi partilerin ve parlamentoların temasları sürdürmesinin kritik bir rol oynadığına dikkat çekildi.



Türkiye'nin Bağımsız Diplomasisine Övgü

Konuşmasında Belarus-Türkiye ilişkilerine özel bir parantez açan Gaidukevich, iki ülke lideri arasındaki samimi dostluğa dikkat çekerek Türkiye'nin küresel siyasetteki bağımsız konumunu değerlendirdi. Ankara'nın izlediği denge siyasetinden övgüyle bahseden Gaidukevich, şu stratejik vurguları yaptı:

"Ankara'nın derin görüş ayrılıklarının yaşandığı dönemlerde dahi farklı güç merkezleriyle iletişimini sürdürebilme iradesini ve kapasitesini takdirle karşılıyoruz. Bu son derece akılcı bir tutumdur. Belarus, Türkiye'nin egemen dış politika tercihine saygı duymaktadır."

Ankara'nın diyalog kanallarının açık tutulmasına ve siyasi çözümlerin aranmasına sunduğu katkının önemini belirten Gaidukevich, iki ülke ilişkilerinin güçlenmesi için partisi adına ellerinden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduklarını da vurguladı.



"Savaşa, Yaptırımlara ve Baskıya Hayır"

Küresel siyasette tırmanan gerilimlere ve tek kutuplu dayatmalara karşı diplomasinin önemine dikkat çeken Gaidukevich, konuşmasını net bir duruş sergileyerek tamamladı: "Belarus olarak biz her zaman diplomasiden yana olduk. Her zaman savaşa hayır, yaptırımlara hayır ve baskıya hayır dedik."

Dünya güvenliğinin ortak ve bölünmez bir bütün olması gerektiğini, aksi takdirde bir gün hiç kimsenin güvende olamayacağını hatırlatan Belaruslu lider, barışçıl çözümler için etkili girişimlerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.