Belçika Dışişleri Bakanı Quintin, Türkiye'ye geliyor

Belçika Dışişleri Bakanı Bernard Quintin, Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşıyla görüşmesinde, PKK ve FETÖ ile mücadelede Belçika'dan daha etkin iş birliği beklentisini iletecek.

Bakan Hakan Fidan, Suriye'nin terörden tamamen arındırılmasına yönelik uluslararası çabaya hız verilmesi gerektiğini de vurgulayacak.

Hakan Fidan, Suriye'nin kuzeyindeki cezaevi ve kamplarda bulunan DEAŞ mensupları ile yakınlarının, vatandaşlıklarına sahip oldukları ülkelerce geri alınmasının önemini aktaracak.

Suriye'nin yeniden imarı ve mültecilerin geri dönüşlerinin kolaylaştırılması da görüşmenin önemli gündem maddesi arasında...

Ayrıca İsrail'in Gazze işgali ve Rusya-Ukrayna savaşı da masada olacak.