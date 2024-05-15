Belçika'lı STK'ler İsrail'e ait şirketi mahkemeye verdi!

Belçika'nın kamu haber ajansı Belga'ya göre, "11.11.11", "Association Belgo-Palestinienne", "Al-Haq Europe", "Broederlijk Delen", "De-Colonizer", "Vrede vzw", "Oxfam" ve "Vredesactie" isimli 8 STK, Belçika'nın silah ticareti kararnamesini ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail nakliye şirketi ZIM'e karşı suç duyurusunda bulundu.

STK'lerin açıklamasında, "Bu ülkedeki tüm yetkililerin yasayı uygulamasını ve tüm ruhsatların ve geçişlerin askıya alınmasını talep ediyoruz. Uygulamada askeri teçhizat geçiyor. Kontroller, ihmalkar." denildi.

STK'LAR, "İSRAİL, SİLAH ENDÜSTRİSİ İLE HER TÜRLÜ ASKERİ İŞBİRLİĞİ TAMAMEN DURDURULMALI"

Belçika yasalarına göre ihraç edilen malların savaş suçlarına yönelik olma riskinin bulunması halinde, bunların ülkeden geçişi için ruhsat alınması gerekiyor. STK'lere göre ise nakliye şirketi ZIM bu kuralı ihlal ediyor.

Vredesactie'nin bir araştırmasında, Anvers Limanı ve Liege Havaalanı aracılığıyla İsrail'e şimdiye kadar 246 tondan fazla mühimmat ve diğer silahların gönderildiği bilgisi yer alıyor. Araştırmada, "yasal bir zorunluluk olmasına rağmen" bu sevkiyatların hiçbirinde transit lisansı talep edilmedi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ!

Flamanca yayın yapan De Morgen gazetesi, 25 Ocak'ta PB Clermont isimli fabrikanın Kasım 2023'te İsrail'e 16 ton barut gönderdiğini duyurmuştu.

Haberde İsrail'e ait Zim isimli şirketin gemisinin Anvers Limanı'ndan yola çıkarak, kargoyu Gazze yakınındaki Aşdod Limanı'na teslim ettiği detayları yer almıştı. Olay Valonya hükümetine yönelik eleştirilere sebep olmuştu.