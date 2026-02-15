Belediye Başkanı tutuklanmıştı: Görele'de CHP'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti

Giresun'un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanması ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından istifalar yaşandı.

Belediye Meclisi'nde pazartesi günü yapılacak başkan seçimi öncesinde CHP'li üyeler Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, istifalarını duyurdu.

Hüseyin Gürel, yaptığı açıklamada iddiaların toplum vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak açık bir siyasi duruş sergilememesi ve vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını belirterek, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemek değil, kamu vicdanını da gözetmek olduğunu vurgulayarak, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu.

İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e düşerken, AK Parti'nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.