Belediye başkanının kıyafetini hedef almıştı: Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı

Eskişehir’de Ak Parti’li Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’i giyimi üzerinden hedef alan Mehmet Emin Korkmaz tutuklandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya paylaşımı nedeniyle şüpheli hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

İYİ PARTİ’DEN İHRAÇ SÜRECİ

İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel, Zeynep Güneş’e yönelik paylaşım nedeniyle Mehmet Emin Korkmaz’ın tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

Özel, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Kıyafet tercihleri üzerinden insanları aşağılamaya çalışmak ancak aşağılık insanların yapacağı bir edepsizliktir. Seçme ve seçilme hakkına büyük bir Cumhuriyet kazanımı olarak Atatürk’le birlikte kavuşan Türk kadını, hangi kıyafeti tercih ederse etsin, isterse dünyayı yönetebilir. Görüşümüz ve duruşumuz budur. Bu hadsiz ifadeleri kullanan şahıs tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Mihalgazi Belediye Başkanı kıymetli Zeynep Güneş’e, maruz kaldığı edepsizlikle ilgili gönülden desteğimizi iletiyoruz.”

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“X isimli sosyal paylaşım platformunda ‘MEKorkmazTR’ rumuzlu sosyal medya kullanıcısının Mihalgazi Belediye Başkanı aleyhine yaptığı paylaşım nedeniyle şüpheli hakkında, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne şüphelinin yakalanması ve gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışma neticesinde, paylaşımı yapan hesap sahibinin M.E.K. olduğu tespit edilmiş, şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli şahsın sorgulama işlemleri tamamlanarak Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik suçu kapsamında tutuklanması talebi ile Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş olup, tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

O PAYLAŞIM TEPKİ ÇEKTİ

Mehmet Emin Korkmaz’ın dün akşam saatlerinde yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer almıştı:

“Eskişehir/Mihalgazi Belediye Başkanı’na bakın! Bu siyasal İslamcı şalvarlı kadının görevi ilçe yönetmek midir, yoksa ahırında inek sağmak mıdır? Mekanı şaşırmış olacak gariban, AKP’ye de böylesi yakışır. Ne günlere kaldık? Hakikaten katır mühürdar oldu arkadaş! Kargalara kalan dünya, belediye kimlere kalmış? Vallahi benim annem bundan İYİ yönetir. En azından kılığı kılık, tahsili var”