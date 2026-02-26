Belediye Başkanı'nın kuzeni çıkan kavgada ölmüştü: Tutuklu sanık kalmadı

Kayseri’nin Sarız ilçesinde, Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu’nun kuzenleri arasında yaşanan ve M.E.’nin hayatını kaybettiği olayla ilgili dava süreci başladı. Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar H.E., S.E. ve olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E.E. ile tutuksuz sanık O.E. katıldı. Duruşmada ayrıca hayatını kaybeden M.E.’nin yakınları ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Sanıklardan H.E. savunmasında, amcasının oğlu M.E. ile ağabeyi S.E.’nin tartıştığını gördüğünü, olayın büyümemesi için araya girdiğini söyledi. H.E., tartışma sırasında M.E.’nin olay yerine gelen ağabeyi O.E.’ye küfrettiğini, silahını çekerek O.E.’yi vuracağını düşündüğü için yumrukla omzuna vurduğunu ve ardından birlikte yere düştüklerini ifade etti.

Diğer sanıklar ise M.E.’yi darbetmediklerini belirterek suçsuz olduklarını savundu.

M.E.’nin yakınlarının avukatları, M.E.’nin yere düştükten sonra darbedilmeye devam edildiğini ileri sürerek sanıkların yaralama kastını aştığını ve cezalandırılmaları gerektiğini talep etti.

KALP KRİZİ SONUCU ÖLDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Sanık avukatları ise Adli Tıp Kurumu raporuna işaret ederek M.E.’nin ölümüne neden olabilecek nitelikte bir darbe bulunmadığını, sadece basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek lezyonların tespit edildiğini savundu. Savunmada, M.E.’nin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.