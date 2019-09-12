Belediye başkanları toplantısı tarafların memnuniyetiyle sonuçlandı

Belediye başkanları, kentlerin sorunlarının çözümü için ortak aklı harekete geçirme konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 Eylül'de 29 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya geldi. Verimli geçen toplantı tarafların memnuniyetiyle sonuçlandı.

Belediyelerin mali krizleri başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için belediye başkanı ile hükümetin birlikte hareket etmesi konusunda da uzlaşı sağlandı. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir komisyon kurulması kararı alındı.

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