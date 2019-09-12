Belediye başkanları toplantısı tarafların memnuniyetiyle sonuçlandı
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan büyükşehir belediye başkanları toplantısı tarafların memnuniyetiyle sonuçlandı. Başta belediyelerin mali krizi olmak üzere birçok sorunun hükümet ile belediye başkanlarının işbirliğiyle çözülmesi konusunda mutabık kalındı. Başkanlar, parti ayrımı gözetmeksizin yapılan toplantının 31 Mart'ta oluşan gergin havayı da dağıttığı görüşünde.
GÜNDEM 12.09.2019, 22:55
Belediye başkanları, kentlerin sorunlarının çözümü için ortak aklı harekete geçirme konusunda mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 11 Eylül'de 29 büyükşehir belediye başkanıyla bir araya geldi. Verimli geçen toplantı tarafların memnuniyetiyle sonuçlandı.
Belediyelerin mali krizleri başta olmak üzere birçok sorunun çözümü için belediye başkanı ile hükümetin birlikte hareket etmesi konusunda da uzlaşı sağlandı. Bu kapsamda da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında bir komisyon kurulması kararı alındı.
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