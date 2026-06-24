Belediye binası önünde akılalmaz olay! Hem köpeğe hem güvenliğe saldırdı

Manisa'nın Salihli ilçesinde belediye hizmet binası önünde "Gece" isimli sahipli köpeğe ve güvenlik personeline saldırarak tekme atan 49 yaşındaki K.T. tutuklandı. Şüpheli, kurum avukatlarının şikayeti üzerine çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Belediye binası önünde akılalmaz olay! Hem köpeğe hem güvenliğe saldırdı
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Olay, 21 Haziran tarihinde sabah saatlerinde Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan Salihli Belediyesi hizmet binası önünde meydana geldi. İddiaya göre, 49 yaşındaki K.T. isimli şahıs, bina önünde bulunduğu sırada belediye tarafından sahiplenilen "Gece" isimli köpeğe tekme atarak şiddet uyguladı.

ÖNCE KÖPEĞE SONRA GÖREVLİLERE TEKME ATTI

Köpeğe yönelik saldırının hemen ardından K.T., kendisine engel olmak isteyen belediye güvenlik görevlilerine de tekmeler savurmaya başladı. Taraflar arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Olayın büyümesi üzerine güvenlik görevlileri, saldırgan şahsı güç kullanarak etkisiz hale getirdi. Ardından durum emniyet güçlerine bildirildi ve şüpheli, olay yerine intikal eden polis ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan şiddet olayının ardından Salihli Belediyesi avukatları devreye girerek K.T. hakkında resmi şikayette bulundu. Gözaltına alınan ve emniyete götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan K.T., "basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manisa
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