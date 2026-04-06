Belediye binasına silahlı saldırı! Camlar tuzla buz oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde sabaha karşı motosikletiyle geldiği belediye binasına pompalı tüfekle 5 el ateş eden Ş.D. yakalandı.

Simge Sarıyar
Olay, sabahın erken saatlerinde Serik Belediyesi binası önünde meydana geldi. Motosikletiyle bina önüne yaklaşan Ş.D., beraberinde getirdiği pompalı tüfekle doğrudan belediye binasını hedef aldı.

Silahlı saldırı sonucunda, binanın ana giriş kapısı ile içeride bulunan vezne bölümünün camları isabet eden saçmalar nedeniyle kırıldı. Binada maddi hasar oluştu.

ZABITA İHBAR ETTİ, POLİS EKİPLERİ YAKALADI

Silahını ateşledikten sonra olay yerine geldiği motosikletini binanın önünde bırakan Ş.D., yaya olarak bölgeden kaçtı. Saldırı anında bölgede bulunan ve durumu fark eden belediyede görevli zabıta personeli, vakit kaybetmeden durumu polis ekiplerine bildirdi.

Zabıta personelinin ihbarı üzerine olay yerine ve şüphelinin kaçış güzergahlarına yönlendirilen polis ekipleri, başlattıkları arama çalışmaları sonucunda Ş.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürülürken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

