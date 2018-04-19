Türkiye erken seçim sürecine girerken işçilerden AKP-MHP ittifakına tepkiler giderek artıyor. Şeker fabrikalarının ardından Belediye İktisadi Teşebbüsleri de özelleştirme kapsamına alındı. İlk tepki Belediye İş Sendikası’ndan geldi. Sendikanın Genel Başkanı Nihat Yurdakul, 3 konfederasyona özelleştirmeye karşı çağrı yaptı, "İşçi bunun hesabını sandıkta soracaktır. " dedi.





Özelleştirme planına ilk tepki Belediye-İş Sendikasından geldi.



Belediye-İş’in Genel Başkanı Nihat Yurdakul Disk, Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonu’na çağrı yaptı.



Yurdakul sandıkta tepkilerini göstereceklerini vurguladı.





HABER: HASRET KAYA - KAMERA: SABRİ KARA

ulusal.com.tr Hükümetin belediye iktisadi teşebbüslerini de özelleştirme kapsamına aldığı ortaya çıktı.Özelleştirme planına ilk tepki Belediye-İş Sendikasından geldi.Belediye-İş’in Genel Başkanı Nihat Yurdakul Disk, Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonu’na çağrı yaptı.Yurdakul sandıkta tepkilerini göstereceklerini vurguladı.