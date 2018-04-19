Hükümetin belediye iktisadi teşebbüslerini de özelleştirme kapsamına aldığı ortaya çıktı.
Özelleştirme planına ilk tepki Belediye-İş Sendikasından geldi.
Belediye-İş’in Genel Başkanı Nihat Yurdakul Disk, Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonu’na çağrı yaptı.
Yurdakul sandıkta tepkilerini göstereceklerini vurguladı.
HABER: HASRET KAYA - KAMERA: SABRİ KARA
ulusal.com.tr
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