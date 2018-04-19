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Belediye İktisadi Teşebbüsleri de özelleştirme kapsamına alındı

Türkiye erken seçim sürecine girerken işçilerden AKP-MHP ittifakına tepkiler giderek artıyor. Şeker fabrikalarının ardından Belediye İktisadi Teşebbüsleri de özelleştirme kapsamına alındı. İlk tepki Belediye İş Sendikası’ndan geldi. Sendikanın Genel Başkanı Nihat Yurdakul, 3 konfederasyona özelleştirmeye karşı çağrı yaptı, "İşçi bunun hesabını sandıkta soracaktır. " dedi.

Belediye İktisadi Teşebbüsleri de özelleştirme kapsamına alındı
Hükümetin belediye iktisadi teşebbüslerini de özelleştirme kapsamına aldığı ortaya çıktı.

Özelleştirme planına ilk tepki Belediye-İş Sendikasından geldi.

Belediye-İş’in Genel Başkanı Nihat Yurdakul Disk, Hak-İş ve Türk-İş Konfederasyonu’na çağrı yaptı.

Yurdakul sandıkta tepkilerini göstereceklerini vurguladı.


HABER: HASRET KAYA - KAMERA: SABRİ KARA
ulusal.com.tr
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