Belediye iştirakinde 113 milyon TL'lik yolsuzluk iddiası: 14 kişi cezaevine gönderildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonun ardından şüpheliler hakim karşısına çıktı.

113 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI TESPİT EDİLDİ

Mülkiye Başmüfettişi tarafından hazırlanan tevdi raporu ve emniyet birimlerinin derinlemesine araştırmaları sonucunda, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANSET'in ihalelerinde usulsüzlükler tespit edildi. Soruşturma dosyasında, ihale yetkilileri ile bazı şüpheliler arasında para transferlerinin olduğu belirlenirken, toplam kamu zararının 113 milyon 426 bin TL olduğu bildirildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Soruşturma kapsamında 30 Nisan 2026 tarihinde düğmeye basıldı. Antalya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Denizli ve Edirne illerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplamda 35 şüphelinin isminin geçtiği dosyada, çok sayıda adrese girilerek suç unsurları ele geçirildi.

MUHİTTİN BÖCEK VE CANSEL TUNCER DOSYADA YER ALIYOR

Soruşturmanın kapsamı, belediyenin üst düzey yönetimini de etkiledi. Dosyada, İçişleri Bakanlığı kararıyla görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer’in de aralarında bulunduğu isimler hakkında işlem yapıldığı kaydedildi.

ADLİ SÜREÇ: 14 TUTUKLAMA

Operasyonun ardından emniyetteki işlemleri tamamlanan 27 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları sonrası 11 kişi serbest kalırken, mahkemeye çıkarılan zanlılardan 14’ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dosya kapsamındaki diğer detaylara göre; 2 kişi emniyetten serbest bırakılırken, 1 şüphelinin hastanedeki tedavisi devam ediyor. Haklarında yakalama kararı bulunan 3 firari şüpheli için operasyonlar sürerken, diğer 2 şüphelinin ise halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.