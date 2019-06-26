Belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi "belediye meclislerine" verildi. İddiaya göre, 24 Nisan 2019'da İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yetki değişikliği için görüş istedi. 20 Mayıs 2019'da ise Ticaret Bakanlığı, yetkinin belediye meclislerine verildiği genelgeyi yayımladı.

Belediye meclislerine "yönetici atama yetkisi" verildi. Karar için 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından harekete geçildi.Cumhuriyet gazetesinin iddiasına göre, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden 24 gün sonra, Ticaret Bakanlığına bağlı İç Ticaret Genel müdürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan görüş istedi.Gerekçe olarak Ticaret Bakanlığına yazılı ve sözlü olarak yapılan başvurular gösterildi.Bu kapsamda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen “Belediye şirketlerine yönetici atama yetkisi belediye meclisindedir” şeklindeki mütaala 20 Mayıs 2019'da, tüm ticaret sicili müdürlüklerine gönderildi.Kararın ardından Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Halk Ekmek'e atadığı isimlerin, genelgeye dayanarak Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylanmadığı belirtildi.