Belediye soruşturmasında yeni gelişme: 4 isim hakim karşısına çıkıyor

Tutuklama talep edilen isimler arasında eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu da yer alıyor.

Diğer şüpheliler ise İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, eski Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik ve Beylikdüzü Belediye Başkanı’nın asistanı Gürkan Polat olarak açıklandı.