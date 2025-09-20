Belediyede sahte belge soruşturması: Başkan yardımcısı ev hapsinde

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahte yapı kullanım belgesi soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’e ev hapsi cezası verildi. Müteahhit Metin Y. de ev hapsine çarptırıldı.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde yürütülen sahte yapı kullanım belgesi soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’e ev hapsi cezası verildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Örnek ile birlikte müteahhit Metin Y., oğlu Melikcan Y. ve Metin A. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Özgür Örnek ve Metin Y.’ye ev hapsi cezası verirken, Melikcan Y. ve Mehmet A. adli kontrolle serbest bırakıldı.

CİMER’E ŞİKAYET ÜZERİNE OPERASYON

Köyceğiz Belediyesi’nde görevli personel, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’in çok sayıda sahte yapı kullanım belgesi düzenleyerek haksız maddi menfaat sağladığı gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) şikayette bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 17 Eylül’de sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Evinde gözaltına alınan Örnek’in yanı sıra belediyede ve şüphelinin evinde arama yapıldı; çok sayıda evrak ve dijital materyale el konuldu.

BAŞKAN HAKKINDA DA SORUŞTURMA

Soruşturma kapsamında Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan hakkında da işlem başlatıldı. Erdoğan’ın, belediye personelinin yaptığı ihbarı işleme almadığı, personelin görev yerini değiştirdiği ve iddialara ilişkin gerekli incelemeleri başlatmadığı gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

