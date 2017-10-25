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Belediyeler çiçeğe servet ödüyor

Türkiye, süs bitkisine servet ödüyor. 2016’da 87,2 milyon dolar çiçek ithal edildi. Çiçekleri özellikle de Büyükşehir belediyeleri alıyor. Türk çiftçisi ise “yabancı üreticiyi değil bizi zengin edin” diyor.

Çiçek üreticileri üretmek istiyor ancak her geçen yıl süs bitkileri ithalatı katlanarak artıyor. 2016’da toplam 87,2 milyon dolara çiçek ithal edildi. Son iki buçuk yılda Hollanda’dan ithal edilen çiçeklerin tutarı 86 milyon dolar.

Türkiye çiçeğe servet ödüyor. Büyükşehir Belediyelerinin park ve bahçeleri süslediği çiçeklerle yabancı çiftçiler zengin oluyor.

İzmir’in Bademler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Sever, Türkiye’de her türlü süs bitkisinin üretildiğine dikkat çekti.

Sever, üretimde ve tüketim de acilen milli bir politikaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

İzmir’in park, bahçe ve sokaklarını süsleyen menekşeleri Bademler ve Bayındır Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri üretiyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem üreticiyi bu kapsamda destekliyor hem de üretici kooperatiflerinden süs bitkisi alımı yapıyor.

Haber: Ufuk Akkaya
Kamera: Akın Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #belediye #çiçek #türkiye
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