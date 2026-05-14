Belediyelerde ihale depremi! Savcı 7 Başkan için 12 yıla kadar hapis istedi

Marmara Cezaevi yerleşkesinde açıklanan 104 sayfalık mütalaada, kamu ihalelerinin nasıl bir aile görünümlü suç örgütü tarafından ele geçirildiği ve belediye yönetimleriyle kurulan rüşvet çarkı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

MÜTALAANIN ODAK NOKTASI: "AİLE DEĞİL, İHALE ÖRGÜTÜ"

Savcı, sanıkların "Biz sadece kalabalık bir aileyiz" savunmasını reddederek, Aziz İhsan Aktaş liderliğinde profesyonel bir suç yapılanması kurulduğunu belirtti.

Tek Karar Verici: Aktaş’ın, akrabaları adına tescil ettirdiği çok sayıda şirket üzerinden ihaleleri topladığı ve tüm süreçte tek yetkili olduğu vurgulandı.

İhale Manipülasyonu: Pazarlık usulü ihalelere girecek "rakip" firmaların bile bizzat örgüt tarafından belirlendiği, böylece gerçek bir rekabetin engellendiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDE "TEKELLEŞME" İDDİASI

Mütalaanın en çarpıcı bölümlerinden biri Beşiktaş Belediyesi’ne ayrıldı.

Tutuklu Başkan Rıza Akpolat: Mütalaada, Akpolat’ın görev süresince örgüte ait firmaların belediyede adeta tekelleştiği, hak ediş ödemeleri karşılığında düzenli rüşvet trafiği yürütüldüğü öne sürüldü.

Haksız Kazanç: Akpolat’ın ihale ve ruhsat işlemlerinden elde ettiği gelirleri yakınları üzerinden aklamaya çalıştığı iddia edildi.

BELEDİYE BAŞKANLARI İÇİN İSTENEN CEZALAR

Davanın sanığı olan diğer belediye başkanları için de ağır hapis cezaları talep edildi. Savcı; Zeydan Karalar, Kadir Aydar, Oya Tekin, Abdurrahman Tutdere ve Utku Caner Çaykara hakkında "rüşvet" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istedi. Ahmet Özer için ise "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldü. Öte yandan mütalaada; Oya Tekin, Celal Tekin ve Utku Caner Çaykara gibi isimlerin tutukluluk hallerinin devamı istenirken, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz’ın da aralarında bulunduğu 4 kişi için tahliye kararı verildi.

Soruşturmanın odağındaki örgüt elebaşları Aziz İhsan Aktaş ve Baki Nugay için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan hapis cezası istenirken, savcı bu isimlerin rüşvet eylemleri hakkında verdikleri kritik bilgiler nedeniyle "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlandırılmasını talep etti. Mütalaada, ihalelerde pazarlık usulü aşamasına katılacak firmaların bile bizzat örgüt tarafından belirlendiği vurgulanarak, kamu ihalelerinde gerçek bir rekabetin ortadan kaldırıldığına dikkat çekildi.