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Belediyelerden 'Andımız' kampanyası

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Nazilli Belediyesi, Danıştay'ın 'Öğrenci Andı'nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesinin ardından hizmet binalarına 'Andımız' pankartı asarak kampanya başlattı.

Belediyelerden 'Andımız' kampanyası

8 Ekim 2013'te kaldırılan Öğrenci Andı'yla ilgili kararı Danıştay 8'inci Dairesi iptal etti. Öğrenciler tarafından hep bir ağızdan okunan 'Andımız'ı kaldıran yönetmelik hükmünün iptal edilmesinin ardından siyasiler konuya ilişkin tartışmalarını sürdürürken, MHP'li yöneticiler de harekete geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi

Mersin Büyükşehir Belediye MHP'li Başkanı Burhanettin Kocamaz, belediye binasına 'Öğrenci Andı' astırdı.
Türk bayrakları, Atatürk flamaları ve belediye logoları arasında yer alan 6x9 metre büyüklüğündeki iki pankart halindeki 'Öğrenci Andı', bina önünden geçenlerin de dikkatini çekiyor.



Öte yandan, Isparta Belediyesi'nden sonra Nazilli Belediyesi'ne de üzerinde Atatürk posteri bulunan dev 'Andımız' pankartı asıldı. Nazilli Belediye Başkanı MHP'li Haluk Alıcık'ın talimatıyla 'Andımız' pankartının asılmasının, ilçe sakinlerince de desteklendiği belirtildi. Aydınlık
Etiketler; #Mersin #nazilli #Andımız
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