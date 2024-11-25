Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına mı karar verildi? O iddialarla ilgili açıklama geldi

"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi" iddialarıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına mı karar verildi? O iddialarla ilgili açıklama geldi
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"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyelerin açtığı kreşlerin kapatılmasına ve yeni kreş açılmamasına karar verdi" iddiasıyla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) açıklama geldi.

Açıklamada, iddialara konu resmi yazıda, belediyeler tarafından açılan kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin kapatılmasının istenmediği, kuruluş amacı ve yönetmeliğine uygun faaliyetlerde bulunması gerektiğinin vurgulandığı belirtildi.

Belediyelere, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasların, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmeliği" ile belirlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kuruluşlar, okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunamaz. Yani anaokulu veya anasınıfı gibi faaliyet gösteremez. Ancak, Milli Eğitim Bakanlığınca sahada yapılan incelemelerde, belediyelere bağlı bazı kreşlerde okul öncesi eğitim kurumlarının programında yer alan etkinlik ve eğitim öğretim faaliyetlerinin yapıldığı tespit edilmiştir. Şayet, 'okul öncesi eğitim kurumu' programının uygulandığı bir müessese işletilecekse de 5580 sayılı Kanun'un 3. maddesi uyarınca 'Kurum açma izni almak için ilgili Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulması, Valilikçe veya Bakanlıkça bu talebin uygun görülmesi' gerekmektedir."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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