Belediyenin parası Trabzonspor'a mı gitti? Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden forma kampanyası iddialarına yanıt

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor’a destek sağlamak amacıyla geçtiğimiz günlerde 6 bin 661 adetlik bir forma kampanyası başlatmıştı. Kampanyanın hayata geçirilmesinin ardından kamuoyunda formaların bedelinin belediye bütçesinden karşılanıp karşılanmadığına dair çeşitli eleştiriler gündeme geldi. Ortaya atılan bu iddialar üzerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi yazılı bir açıklama yayımlayarak sürece ilişkin detayları paylaştı.

İŞTE O İDDİALARA VERİLEN YANIT

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Öncelikle vurgulamak gerekir ki; belediye bütçesinden profesyonel spor kulüplerine bu şekilde maddi destek sağlanması yasal olarak mümkün değildir. Bu nedenle kampanya kapsamında alınan formaların belediye bütçesinden karşılandığı yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımız Ahmet Metin Genç'in yaptığı, yıllardır uyguladığı bir dayanışma modelidir. Başkanımız, Trabzonspor sevdalısı iş insanlarına, dostlarına ve hatırının geçtiği hemşehrilerimize ulaşarak Trabzonspor'a destek olmalarını rica etmekte, forma, kombine ve loca satın alarak kulübe katkı sunmalarına vesile olmaktadır. Bu uygulama ilk kez yapılan bir çalışma da değildir. Başkanımız her yıl benzer destek kampanyaları düzenlemektedir ve nasıl bir yöntem izlendiğini de defalarca kamuoyuyla paylaşmıştır. Buna rağmen her kampanya sonrasında aynı soruların yeniden gündeme getirilmesi ve kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmaya çalışılması üzüntü vericidir"

Bordo-mavili kulübün şehrin en büyük markası, en önemli ortak değeri ve dünyaya açılan yüzü olduğu vurgulanan açıklama şu sözlerle tamamlandı:

"Trabzonspor'un başarısı yalnızca sahadaki sonuçlardan ibaret değildir. Kulübümüz; şehrimizin tanıtımına, ekonomisine, turizmine ve marka değerine önemli katkılar sunmaktadır. Bu nedenle Trabzonspor'a sahip çıkmak, bu şehrin her ferdinin ortak sorumluluğudur. Ahmet Metin Genç de, bu şehrin bir evladı ve belediye başkanı olarak Trabzonspor'a destek verilmesine öncülük etmeyi görev kabul etmektedir. Başkanımızın şimdiye kadar tüm kampanyalarda yaptığı şey, şehrimizin ortak değerine gönüllü destek vermek isteyen ve ekonomik imkanı olan hemşehrilerimizle Trabzonspor'umuzu buluşturmaktır. Özetle, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Genç, Trabzonspor için dayanışmaya öncülük etmekte ve her çağrısı teşekkürü fazlasıyla hak eden binlerce hemşehrimizden olumlu karşılık bulmaktadır. Bu vesileyle Başkanımız Ahmet Metin Genç'in başlattığı kampanyaya destek veren tüm iş insanlarımıza, esnafımıza ve hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyor, Trabzonspor'umuza destek olmak isteyen herkesi bu dayanışmaya katkı sunmaya davet ediyoruz"