Antalya'nın Kemer İlçe Belediyesinde gelir yönetim sistemi üzerinden tahakkuk eden vergileri, tahakkuk etmemiş gibi göstererek haksız menfaat sağladıkları öne sürülen 19'u belediye çalışanı 20 şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kemer Belediyesince kullanılan gelir yönetim sistemi içeriğinde yapılan bilirkişi incelemesinde usulsüzlük tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip neticesi sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 19'u Kemer Belediyesi çalışanı 20 şüpheli "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "zimmet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla gözaltına alındı.



Şüphelilerin, 2014 yılından bugüne belediyenin gelir kaynağını oluşturan imar, eğlence, ilan reklam, katı atık ve pazar yeri gibi kalemlerden tahakkuk edilen gelirleri kullanılan gelir yönetim sistemi üzerinden usulsüz olarak sildikleri ve düzenlenen sahte evrak ve tutanaklarla tahakkuk edilen gelirleri tahakkuk edilmemiş gibi göstererek menfaat temin ettikleri, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürüldü.



"Adaletin yerini bulacağı için çok mutluyuz"



Operasyonun ardından basın toplantısı düzenleyen Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, 2017'nin Ağustos ayında, bir personelin konuya ilişkin ihbarda bulunduğunu, yaptıkları çalışmada ihbarın doğru olduğunu tespit ettiklerini belirtti.



Olayla ilgili iki personelin görevine son verildiğini aktaran Gül, belediyeden üç personeli müfettiş olarak atadıklarını, bu heyetin yaptığı çalışma sonucunda, 29 Ekim 2017'de, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını dile getirdi.



Konunun araştırılmasını kendisinin istediğini anlatan Gül, şunları kaydetti:



"Dilekçemiz de mevcuttur. Konu yaklaşık bir yıldır araştırılıyor. Emniyetin ve savcılığın istediği bütün belge ve kayıtları teslim ettik. Bu konudaki titiz çalışmaları için emniyet güçlerine ve savcılığımıza teşekkür ediyorum. Şikayetimiz üzerine yapılan araştırma sonucu gerekli ifadeler alınıyor. Adalet yerini bulacağı için çok mutluyuz. Türkiye'ye örnek olacak bir davranışı sergilediğimize inanıyoruz. Kemer Belediyesi bu konuda daha önce de sınav verdi ve temiz şekilde çıktı. Herkesin gözünün bizim belediyemizde olduğunu biliyoruz. Ama biz hiçbir yolsuzluğa bulaşmadık. Kemer Belediyemizde yaklaşık 850 personel çalışıyor. İçimizde çürükler de olacaktır. Biz böyle bir ahlaksızlığı ne yaptık ne de yapanların yanında olduk. Yolsuzluğa bulaşan belediye personelini de kendimiz şikayet ederek, emniyet ve yargı güçlerine teslim ettik. Bu çürüklerin temizlenmesi için emniyet ve yargı güçlerine her zaman yardımcı oluruz."