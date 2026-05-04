Belediyeyi eleştirdi faturası oğluna kesildi: Milli karateci kulüpten kovuldu

Kuyucak ilçesinde yaşayan Aliihsan Karasu, belediyeyi eleştirdiği gerekçesiyle 13 yaşındaki milli karateci oğlu Poyraz Karasu’nun Kuyucak Belediyespor’dan çıkarıldığını iddia etti. Karasu, tepkisini belediye binası önüne siyah çelenk bırakarak gösterdi.

Aliihsan Karasu, sporcu kıyafeti giyen ve madalyalarını boynuna takan oğlu Poyraz Karasu ile birlikte belediye binasına geldi. Çelengi bina önüne bırakan Karasu, burada açıklama yaptı.

'BELEDİYE BAŞKANI OĞLUMU HAKSIZ YERE MEN ETTİ'

Karasu, çocuğunun hakkını aramak için geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanı haksız yere benim oğlumu Kuyucak Belediyespordan men etti. Çocuğumun Türkiye ve Balkanlar'da derecesi var. Hiç kimse bu çocuğun geleceğiyle oynayamaz."

Milli sporcu olan oğlunun 23 madalyası bulunduğunu söyleyen Karasu, alınan kararın haksız olduğunu savundu.

'SENİN İŞİN HİZMET ETMEK, ÇOLUK ÇOCUKLA UĞRAŞMAYACAKSIN'

Belediye Başkanı’nı daha önce bazı konularda eleştirdiğini ifade eden Karasu, bu nedenle oğlunun kulüpten uzaklaştırıldığını öne sürdü. Karasu açıklamasında,

"Buna dayanarak benim oğlumu kulüpten uzaklaştırmış. Eğer bir hesabı varsa benimle tartışacak. Senin işin hizmet etmek, çoluk çocukla uğraşmayacaksın." dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Kuyucak Belediyesi ise söz konusu iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.