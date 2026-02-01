Belgelerde adı geçmişti: Robert Kolej'den Epstein açıklaması

ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan Jeffrey Epstein belgelerinde ismi geçen Özel Amerikan Robert Lisesi ile ilgili okul yönetiminden açıklama geldi. Belgelerde yer alan yazışmalar üzerine konuşan okul müdürü Whitman Shepard, söz konusu e-postanın okul yönetimiyle ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

Shepard, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, yazışmalarda adı geçen kişinin Landon C. Thomas Jr. olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Okulumuzun isminin geçtiği 2014 yılında gönderilmiş olan bir elektronik postayı bizler de kamuoyu ile birlikte üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu elektronik postayı gönderen Landon C. Thomas Jr., 2014 yılında New York Times yazarı ve aynı zamanda Amerikalı Mütevelli Heyeti üyelerimizden biri idi. 2019 yılında, Jeffrey Epstein skandalı nedeniyle New York Times’daki işine son verilmiştir. Bu gelişmelerden haberdar olduğumuz anda Mütevelli Heyetimizden ayrılmıştır.

Landon C. Thomas Jr., okulumuzun yöneticisi veya çalışanı değildir, hiçbir zaman da olmamıştır. Mektubunda yer verdiği şahsi görüşleri, Robert Kolejin ve Mütevelli Heyetinin görüşlerini yansıtmamaktadır. Mektubun yollandığı kişinin okulumuzla uzaktan yakından ilgisi yoktur ve adı geçen kişiden okulumuza herhangi bir bağış alınmamıştır.

Robert Kolej, Türkiye’nin değerlerine ve yasalarına bağlı 162 yıllık köklü bir eğitim kurumu olarak, etik kurallar çerçevesinde ülkemizin geleceği için yetkin bireyler yetiştirmeye devam edecektir.”

YAZIŞMALARDA NE VARDI?

Belgelerde ortaya çıkan 7 Kasım 2014 tarihli e-posta, o dönemde Robert Koleji Mütevelli Heyeti üyesi olan ve New York Times muhabiri Landon C. Thomas Jr. ile Jeffrey Epstein arasında gerçekleşti. Thomas, bu yazışmada Türkiye’deki siyasi ve toplumsal atmosferi değerlendirirken Robert Koleji’nin misyonunun artan muhafazakârlık ortamında daha da önemli hale geldiğini belirtti ve bu bağlamda okul için fon sağlama çabalarına değindi.

Mail metninde Thomas, “Muhafazakar İslam’ın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye’sinde, bu sene 150’nci yılını kutlayan Robert Koleji’nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir” gibi ifadeler kullandı.

Thomas ayrıca Bill & Melinda Gates Vakfı’ndan bağış talep etme fikrini Epstein’ın görüşüne sunup onun analizini almak istediğini yazdı, “DEAŞ’tan sonra Türkiye çok muhafazakâr bir yere doğru gidiyor… yönetim kurulu olarak misyonumuzu anlatma çabalarımızı artırıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yazışmanın sonunda Thomas, isterse Robert Koleji müdürü ile Epstein’ı tanıştırabileceğini belirtti ve başka vakıflar veya zengin kişiler konusunda fikir almak istediğini belirtti; Epstein’ın cevabında ise “Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat” ifadesi yer aldı.