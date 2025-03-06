Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu

İstanbul Valiliği, Belgrad Ormanı’na gezmek için giden ve kaybolan Ece Gürel’in, 6 Mart saat 01.15’te sağ olarak bulunduğunu açıkladı.

Kağıthane Gültepe Mahallesi’ndeki evinden 2 Mart Pazar günü sabah saatlerinde ayrılan Ece Gürel’den günlerdir haber alınamıyordu. AFAD, polis ve çeşitli arama kurtarma ekipleri, Gürel’i bulabilmek için Belgrad Ormanı’nda geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Çalışmalara UMKE, AKUT ve İstanbul İtfaiyesi’ne bağlı Sualtı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri de katıldı.

Arama çalışmaları dördüncü gününde sonuç verdi. Çevik kuvvetten 4 ve sivil toplum kuruluşlarından 12 kişilik ekip, Gürel’i ormanın sarp bir bölgesinde halde buldu. Gürel’in bilinci açık olduğu öğrenildi.

Gürel, ilk olarak eşi Sezer Gürel ile telefonla görüştürüldü. Daha sonra ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Gürel’e tedbir amaçlı müdahale etti.

Olay yerinde bulunan polis ekipleri, ormanlık alana çıkan yolları kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Gürel’in bulunma anına ait cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, bilincinin açık olduğu ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edildiği görüldü.

“ONA BİR DAHA SORU SORMAM, BİR DAHA BIRAKMAM”

Ece Gürel’in eşi Sezer Gürel, Belgrad Ormanı’nda bekleyen basın mensuplarına yaptığı açıklamada, büyük bir mutluluk yaşadıklarını söyledi. “Eşimin fotoğrafını gördüm, çok rahatladım. Bir daha yanından ayrılmam. Ona bir daha soru sormam, onu bir daha bırakmam.” dedi.

Baba Muharrem Koçoğlu ise arama çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı: “Allah’ım onu bana bağışladı. Onu bulmak için çalışan herkesten Allah razı olsun. Herkesin nasıl çalıştığına şahidim.”

Anne Gülşen Koçoğlu da yaşadıkları süreci mucize olarak tanımladı: “Umutlarımın bittiği anda güzel bir haber aldık. Haberi ilk aldığımda sevinçten zıpladım.”

NE OLMUŞTU?

2 Mart Pazar günü, Ece Gürel, Belgrad Ormanı’na gideceğini söyleyerek evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Yakınları kayıp ihbarında bulunması üzerine, üzerine polis, AFAD, UMKE, AKUT ve belediyelere bağlı arama kurtarma ekipleri çalışmalara başlamıştı.