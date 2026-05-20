Belgrad Ormanı'nda kaybolan Ece Gürel soruşturmasında karar! Ölüm nedeni belli oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphe uyandıran olayın arkasında herhangi bir suç unsuru bulunmadığını belirterek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI: ÖLÜM NEDENİ HİPOTERMİ VE BÖBREK YETMEZLİĞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz soruşturma neticesinde, peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölüm nedeni kesinleşti. Adli tıp incelemelerine göre, genç kadının ormanlık alanda uzun süre soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve buna bağlı olarak gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Raporda, Gürel'in vücudunda bazı ilaç etken maddeleri tespit edilmiş olsa da bunların ölümcül dozda olmadığı, zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir harici nedenle hayatını kaybettiğine dair hiçbir tıbbi delil bulunmadığı aktarıldı. Savcılık, Gürel'in ormana tamamen yalnız gittiğini, olay anında tek başına olduğunu ve yürüyüş sırasında yönünü kaybederek kaybolduğunu değerlendirerek dosyayı resmen kapattı. Soruşturma kapsamında daha önce Gürel'in annesi, babası, eşi ve arkadaşının da "bilgi sahibi" sıfatıyla ifadelerine başvurulmuştu.

BELGRAD ORMANI'NDA 4 GÜN SÜREN AMANSIZ ARAMA KURTARMA

Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart 2025 Pazar günü gezmek amacıyla Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Ece Gürel'den bir daha haber alınamamıştı. Yakınlarının panikle yaptığı ihbarın ardından emniyet ve arama kurtarma ekipleri ormanda geniş çaplı bir operasyon başlatmıştı.

Arama çalışmalarının ikinci gününde (4 Mart) Gürel'e ait cep telefonu ve bazı kişisel eşyalar ormanlık alanda bulundu. Ekiplerin sarp arazideki 4 günlük yoğun mesaisinin ardından, 6 Mart günü saat 01.15'te Gürel'e ulaşıldı. Ağır yaralı ve bilinci kapalı şekilde Maslak Acıbadem Hastanesi yoğun bakım servisine kaldırılan genç kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı. Gürel'in cenazesi, Bağcılar Güneşli Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

SOSYAL MEDYADA YALAN BEYAN VEREN İSME ADLİ KONTROL

Soruşturma sürecinde, hayatını kaybeden Ece Gürel'e "eğitim verdiğini" iddia ederek bir sosyal medya kanalında asılsız açıklamalarda bulunan Hale Ö. isimli şahıs hakkında da Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca paralel bir soruşturma yürütüldü.

Söz konusu sosyal medya yayınlarının ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanununa muhalefet" suçlamalarıyla gözaltına alınan Hale Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece hakkında "yurt dışına çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol kararı uygulanan şüpheli serbest bırakıldı.