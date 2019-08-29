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Belli oldu! EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak böyle paylaştı: Görmeyen duymayan kalmasın - Son dakika 29 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de Ankara'da yapılacak büyük EYT mitinginin davetiyesini "Görmeyen, duymayan kalmasın! Paylaşın" ifadeleriyle duyurdu

Belli oldu! EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak böyle paylaştı: Görmeyen duymayan kalmasın - Son dakika 29 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de Ankara Tandoğan'da Anadolu Meydanı'nda yapılacak büyük EYT mitinginin davetiyesini paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özüpak, şunları belirtti:

"GÖRMEYEN DUYMAYAN KALMASIN!! PAYLAŞIN!!

#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

#ALINTERİNDENVAZGEÇMEYENLER

Haklı ve onurlu davamızla elimizden alınan EMEĞİMİZİN HAKLARINA,

#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA #ZORUNLUBESEHAYIR ile de

elimizden alınmak istenen HAKLARIMIZA, İnsanca yaşanır bir maaş talebimizle
TÜM EMEKÇİLERLE tek ses, tek yürek olarak sahip çıkacağız.

08 EYLÜL 2019 Saat 12.00 TANDOĞAN/ANKARA' da."

ulusal.com.tr



Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #son dakika #son dakika haberleri
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