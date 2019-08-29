Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de Ankara Tandoğan'da Anadolu Meydanı'nda yapılacak büyük EYT mitinginin davetiyesini paylaştı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özüpak, şunları belirtti:
"GÖRMEYEN DUYMAYAN KALMASIN!! PAYLAŞIN!!
#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR
#ALINTERİNDENVAZGEÇMEYENLER
Haklı ve onurlu davamızla elimizden alınan EMEĞİMİZİN HAKLARINA,
#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA #ZORUNLUBESEHAYIR ile de
elimizden alınmak istenen HAKLARIMIZA, İnsanca yaşanır bir maaş talebimizle
TÜM EMEKÇİLERLE tek ses, tek yürek olarak sahip çıkacağız.
08 EYLÜL 2019 Saat 12.00 TANDOĞAN/ANKARA' da."
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de Ankara'da yapılacak büyük EYT mitinginin davetiyesini "Görmeyen, duymayan kalmasın! Paylaşın" ifadeleriyle duyurdu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de Ankara Tandoğan'da Anadolu Meydanı'nda yapılacak büyük EYT mitinginin davetiyesini paylaştı.