Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de Ankara'da yapılacak büyük EYT mitinginin davetiyesini "Görmeyen, duymayan kalmasın! Paylaşın" ifadeleriyle duyurdu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, 8 Eylül 2019 Pazar günü saat 12.00'de Ankara Tandoğan'da Anadolu Meydanı'nda yapılacak büyük EYT mitinginin davetiyesini paylaştı.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özüpak, şunları belirtti:



"GÖRMEYEN DUYMAYAN KALMASIN!! PAYLAŞIN!!



#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR



#ALINTERİNDENVAZGEÇMEYENLER



Haklı ve onurlu davamızla elimizden alınan EMEĞİMİZİN HAKLARINA,



#KIDEMTAZMİNATIMADOKUNMA #ZORUNLUBESEHAYIR ile de



elimizden alınmak istenen HAKLARIMIZA, İnsanca yaşanır bir maaş talebimizle

TÜM EMEKÇİLERLE tek ses, tek yürek olarak sahip çıkacağız.



08 EYLÜL 2019 Saat 12.00 TANDOĞAN/ANKARA' da."



ulusal.com.tr







