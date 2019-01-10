FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik davada sıcak gelişmeler yaşandı. Futbolcu Emre Belözoğlu hakkındaki soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Aynı soruşturmada Alper Potuk, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Mehmet Topal hakkında da takipsizlik kararı verildiği belirtildi.

FETÖ'nün futbol yapılanmasına yönelik dava İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediyor.



7 Ocak tarihinde Başsavcılıktan mahkemeye ulaşan yazıda futbolcu Emre Belözoğlu hakkında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.



Mahkemeye ulaşan aynı yazıda Mehmet Topal, Alper Potuk, Tuncay Şanlı, Gökhan Gönül ve Orhan Şam hakkında ise takipsizlik kararı verildiği belirtildi.



FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve antrenör İsmail Şengül'ün yargılanıyor.



Belözoğlu ve diğer 5 futbolcu hakkındaki soruşturma sanıkların verdiği beyanlarla başlamıştı.



Beyanları faydalı gören mahkeme, sanıkların verdiği isimler hakkında soruşturma olup olmadığının araştırılmasını istemişti. Mahkemeye, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca gönderilen yanıtta, sanık Bekir İrtegün'ün ismini verdiği Emre Belözoğlu hakkında soruşturmanın devam ettiiği ortaya çıktı.



Daha öncede Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nun adı sıkça FETÖ ile yan yana gelmişti. Futbolcu FETÖ'ye kurban bağışı ve öğrenci bursu verdiğini ancak 17-25 Aralık döneminden örgütle tüm ilişkisini kestiğini açıklamıştı.



ulusal.com.tr

