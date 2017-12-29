Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın, “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu. Akın, 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü darbe girişimine direndiği gerekçesiyle madalya ile ödüllendirilmişti.

15 Temmuz Amerikancı darbe girişimine direndiği için madalya aldı. Bir yıl sonra ise “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim oldu.



Bu isim Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in koruma müdürü Yüzbaşı Burak Akın.



Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü’ne giden Akın, " “Ben FETÖ üyesiyim” diyerek teslim olmak istedi. Akın'ın bu sözleri emniyetteki polisleri şaşkına çevirdi.



Sorgu odasına alınan Akın ifadesinde örgütün kendisine baskı yaptığını ve bu baskılara artık dayanamadığını söyledi. Yeni Şafak Gazetesi'nin haberine göre gözaltına alınan Akın, itirafçı oldu.



Yüzbaşı Akın, 15 Temmuz akşamı darbe gecesi dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Salih Zeki Çolak’a koruma müdürü olarak eşlik etti. Akın ile birlikte karargaha dönen Orgeneral Çolak, Genelkurmay Başkanlığı’nı ele geçiren Özel Kuvvetler tarafından derdest edilmişti.



Olaylar sırasında Akın, bacaklarından vurulmuş ancak FETÖ'cü askerler Akın’ı vurduklarını inkar etmişti.





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