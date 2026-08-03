Bennu Gerede'ye "müstehcenlik" soruşturması! Savcılıktan gözaltı kararı

Fotoğrafçı Bennu Gerede'nin, sosyal medya üzerinden yayın yapan bir programa konuk olduğu sırada boynunda taşıdığı aksesuar ve kullandığı ifadeler adli makamları harekete geçirdi. Yayın esnasında boynunda taşıdığı kolyeyi izleyicilere teşhir eden Gerede, bu nesneyi "vibratör" olarak tanımladı. Konuya ilişkin yaptığı açıklamalar ve sergilediği tutum, emniyet ve savcılık birimlerinin inceleme konusu haline geldi.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Programda yaşananların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, fotoğrafçı hakkında hızlıca adli işlem başlattı. Teşhir eylemi ve sarf edilen müstehcen açıklamalar nedeniyle Gerede'ye yönelik Türk Ceza Kanunu'ndaki ilgili maddeler uyarınca 'müstehcenlik' suçundan resmi soruşturma açıldı.

Yürütülen bu hukuki sürecin bir parçası olarak başsavcılık tarafından kolluk kuvvetlerine Bennu Gerede hakkında gözaltı talimatı verildi. Şüpheli hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.