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Benzinde indirim yapıldı İşte yeni fiyatlar

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş indirim yapıldı.

Benzinde indirim yapıldı İşte yeni fiyatlar

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 16 kuruş indirim yapıldı.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), benzinin litre satış fiyatına bu gece yarısından itibaren 16 kuruş indirim yapıldı.

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da ortalama 5,81 liradan 5,65 liraya, Ankara'da 5,87 liradan 571 liraya, İzmir'de ise 5,84 liradan 5,68 liraya düşecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #benzin #indirim
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