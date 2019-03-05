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Beraat kararı nedir? Beraat kararı ne anlama geliyor?

Vatandaşlar, internette önemli bir kelimenin anlamını arıyor. O kelime beraat. Peki Beraat kararı nedir? Beraat kararı ne anlama geliyor?

Beraat kararı nedir? Beraat kararı ne anlama geliyor?

Beraat, Türk Dil Kurumu'na göre "aklanmak" anlamına gelmektedir.

Arapça kökenli bir sözcük olan beraat, bugün daha çok hukuk alanında kullanılıyor olup, "beraat etmek", (aklanmak), beraat ettirilmek, beraatinin istenmesi, beraatine karar verilmek - vermek, vb. şekillerde ele alındığı sıkça görülmektedir.

Gerek Türk hukuku, gerekse diğer ülke hukuklarında, beraat etmiş olmak, üstünde görüşülen davadan aklanarak çıkılmış olmayla eşdeğer anlama geldiğinden, beraat kararı almış kişi, kurum, eser vb. olgular, toplumsal ve kamusal nitelik taşımaktadır.

Aklanan (beraat eden) kişilerin aklanması uygun görülmezse, bu beraat kararı tartışılabilir, yenilenmesi istenebilir, yenilenmesi amacıyla bir üst mahkemeye başvurulabilinir.

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