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Berat Albayrak: Ekonomimize hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz. Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Berat Albayrak: Ekonomimize hayırlı uğurlu olsun

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kişisel Twitter hesabından paylaştığı mesajında "2018 yılında ekonomide yakaladığımız güçlü performansı, vatandaşlarımıza verdiğimiz müjdelerle taçlandırıyoruz." dedi.

Bakan Albayrak mesajında, "Asgari ücret zammı, enerji indirimleri ve istihdam destekleri ülkemize, milletimize, ekonomimize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etiketler; #berat albayrak #Hazine ve Maliye Bakanı
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