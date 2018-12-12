banner999
İstanbul'da kar yağışı
İstanbul'da kar yağışı
Sağlık Bakanı 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı
Sağlık Bakanı 2019'da atanacak personel sayısını açıkladı
Acil Durum Yönetim Merkezinden 'fırtına' uyarısı
Acil Durum Yönetim Merkezinden 'fırtına' uyarısı
Strazburg şehir merkezinde silah sesleri
Strazburg şehir merkezinde silah sesleri

Berat Albayrak: Mart seçimlerine rağmen...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi altını çizerek söylüyorum; disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz." dedi. 

Berat Albayrak: Mart seçimlerine rağmen...

Albayrak, Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) tarafından gerçekleştirilen "TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi" açılışında yaptığı konuşmada, 2019’a gevşemeden, rehavete kapılmadan, aynı disiplin ve motivasyonla girme zamanı olduğunu söyledi.

Birilerinin “Şöyle oldu, onu başardık, bunu başardık. Sayın bakanım şöyle iyi, böyle iyi” dediğini ifade eden Albayrak, daha yeni başladıklarını kaydetti.

 "2019 daha güçlü, tam saha markaj, tam saha pres..."

Berat Albayrak, rehavetin sıfır olması gerektiğini, kendilerinin bir dönüşümden bahsettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kısa, orta, uzun vadeli hedeflerle hep birlikte bir dönüşümün, yolculuğun ilk adımı... 2019 daha güçlü, tam saha markaj, tam saha pres... Özellikle mart ayında gerçekleşecek olan seçimlere rağmen tüm seçim dönemlerinde olduğu gibi altını çizerek söylüyorum; disiplinden, sıkı maliye ve para politikasından taviz vermeden güçlü bütçe performansıyla 2019’u yöneteceğiz."


Kaynak: AA
Etiketler; #mart seçim #berat albayrak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.