Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ekranlarında Enflasyonla Topyekün Mücadele programına ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Bakan Albayarak'ın açıklamalarından satırbaşları;



Enflasyon hakkında: Eylül ayı en zor ayımız olacaktı. Sonrasında yolunu bulacaktı demiştik zaten.Eylül'de fahiş bir fiyatlama algısı ortaya çıktı ve bunun enflasyona yansıdığını gördük. Makro datalar gayet doğru bir istikamette olduğumuzu gösteriyor. Kur ve maliyetlerde düşüşü görmeye başladık, Ekim'de enflasyonun ciddi olarak yavaşladığını gösteriyor. Dolar 8.00-8.50'dan bu noktalara geldi. Bu anlamlı şekilde düşeceğini görüyorduk. Maliyetlerde, enflasyonda eylül ayına kıyasla ekim ayında durumunu gördük. 2018'in ekim ayı 2017'nin ekim ayına yakın. Kasım ayında çok daha iyi bir seyri görüyoruz. Birçok anlamda enflasyonla mücadeleyi görüyoruz. Pozitif seyrin ekim ayında devam ettiğini. Giyim beyaz eşyada ise kasım ayında iyileşmeyi göreceğiz. Ortaya koyulan rakamlar kasım aralık ayları için trendin gayet olumlu olduğu ve yılsonu hedeflerini yakalacağımızı görüyoruz.



Gerek kur gerek ham madde fiyatlandırmaları iyileşme söz konusu. Petrolde de 85 dolardan, 72 dolarlara düştü. Tepedeki yöneticilerle konuştuğumuzda beklentiler açısından daha düşük seyirde göreceği yönünde. Bu bir gönüllük ilkesi. Özellikle gıda ve giyimde çok yakın takip ediyoruz 2500 firmayı geçti enflasyonla mücadele. Bazen haftasonları dolaşıyorum bakıyorum. Vitrinlerimizde baya görüyorum. Ben de bakanlığımız da takip ediyor. Kasım ve aralıkta daha çok ortaya çıkacak.



ALT SEKTÖRLERE KADAR OYUN MARKAJINA DEVAM EDİYORUZ



Migros çok ciddi bir şekilde uyguluyor. Ben teşekkür ediyorum. Bazı market zincirleri o kadar iyi uygulamıyor. Bir kısmına teşekkür edeceğiz. Kasım ve aralıkta daha aşağı bir yön göreceğiz. Açıkladığımız dört sektör otomotiv, konut, mobilya, beyaz eşya. Mobilya sektörü ciddi izlerken bakıyoruz sunta sektöründe bu fiyatlandırmalar hoş değil. Fahiş mi değil mi bakacağız.



Alt sektörlere kadar izliyoruz. Trend güçlü bir şekilde tam da planladığımız gibi işliyor. Yılsonu bakacağız. Sonrasında yine bakacağız. Maliye, bütçe disiplinlerine bakacağız. Fiyat istikrarı açısından bakacağız. Birini diğerinden vazgeçecek şekilde değil. Ekonomi futboldan sonra en çok anlaşılan konulardan biri. Kimse şunu beklemesin. Arabayı kökleyerek durdurmayacağız. Dengelenme yavaş ve zaman alıcı olacak.



Dengelenme ile disiplini bir şekilde yapacağız.



SAĞLAM ADIMLARLA OLUMLU GİDİYOR



(2500 katılımcı hakkında) Bu rakam ile ciddi bir sayıya ulaştık. Katılım arttıkça etkinliği büyüyecek. Ulaşılan firmaların pazar payına rakamına hacmine baktığımızda çok ciddi bir şekilde tahmin ettiğimizin üzerinde bir rakama ulaştığımızı görüyorum. Burasının altını çizmek lazım 2008 en büyük ekonomik kriz olarak geldiğinde 6-8 ay 1 yıl birçok ülkeyi etkiledi. Türkiye bu süreci üsteledi. Bu noktaya baktığınızda ağustos eylülde en büyük saldırıyı ekonomi açısından baktığında 2008'den farklı bir şekilde karşı karşıya kaldı. Türkiye atlatıyor, atlatacak. Ne kadar hızlı geçiştirirsek, normal büyüme seyrini yakalarsak daha iyi olur. Stratejik müdahalelerle bugüne kadar atılmayan adımları attık.



Bu süreç güçlü ve sağlam adımlarla seyrediyor. Gayet olumlu ve iyi devam ediyor.



Yüzde 30-40 hatta 50'lere giden faizlerden o kadar hızlı bir normalleşme süreciyle bu noktaya geldik ki... Yüzde 30'un altına düştü günlük ortalama. Bu çok önemli. BDDKsüreci yakından takip ediyor. Mevduatlar 30'ların üzerine çıkmıştı. 20'lerde seyrediyor. Daha da düşecek. Maliyetlerin düşmesiyle birlikte tek sac ayağı ile alakalı değil. Enflasyonu o yüzden düşürmeye çalışıyoruz. Bu ekosistem normalleşmeye başladığı zaman çok daha güçlü noktaya ulaşacağız. Bu iyileşmeyi ekimde görmeye başladık. Kasımda daha iyi olacak. Hazine ve devlet anlamında daha aktif dönem bizi bekliyor.





Seçime gittiğimiz hiçbir dönemde popülizm yapmadık. Türkiye süreci ciddi adımlarla yönetiyor. Hakikaten bu yaptırımların kalkması da olumlu bir adım. Budnan sonraki süreçte de bunu sürdürmek lazım. Çünkü Türkiye ve Amerika birçok alanda ortak düşündüğü hareketler var. Bu çerçevede müzakereler devam eder. Türkiye olarak biz bu ilkemizde ülkemizi daha da güçlendirici adımlar atmaktan asla geri durmayacağız.



ABD'nin İran yaptırımları



2009 larda da bunlar yaşandı gaz konusunda farklı birçok alanda yine Türkiye muafiyetler almıştı petrol ve gaz alanında da almıştı.

Bize gelen bilgiler o 8 ülkeden birinin Türkiye olduğu. Gerek gaz gerekse petrol açısından baktığımızda İran önemli bir ülke.

Türkiye nin bölgesindeki ticaret faaliyetlerini devam ettirdiğini görüyoruz. O noktada önümüze detaylara bakacağız. Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz.

