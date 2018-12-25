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Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na cevap

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün grup toplantısında "damadı niye gönderdin İsrail'e" sözlerine yanıt verdi.

Berat Albayrak'tan Kılıçdaroğlu'na cevap

Twitter üzerinden açıklama yapan Berat Albayrak şu fiadeleri kullandı:

Kemal Kılıçdaroğlu, Sayın Cumhurbaşkanımızın beni İsrail’e gönderdiğini söylemiş. Ben hayatımda İsrail’e hiç gitmedim. Bu yalanları dinlemekten bıktık. Biz muhatap almadıkça iftira atmaktan, her köşeye sıkıştıklarında yalan söylemekten bıkmadılar.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda "Dışarıdan yönetilen bir iktidarla karşı karşıyayız. Yeni bir tezgah kurdular, Netanyahu'ya dediler ki, 'Sen Erdoğan'ı kötüle, o da seni kötülesin. Orada da seçim var, burada da seçim var. Al takke ver külah. Ben İsrail'i, sen de Türkiye'yi kandırırsın.' Bu kibir abidesine sormak isterim; sen bu kadar İsrail'e, Netanyahu'ya kızıyorsan, damadını niye gönderdin İsrail'e? Neyin pazarlığını yapıyor?" ifadelerini kullanmıştı.

Etiketler; #berat albayrak #kılıçdaroğlu
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