Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan piyasalara ilk mesaj

Devir töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sözlerinin satır başları şöyle:



Bir ekibiz biz, inşallah kendisi bu ülkeye hizmet davası içerisinde inşallah kendisini göreceğiz. Maliye Bakanlığı, Osmanlı'dan bu yana tarihi olan çok önemli bir makam. Bir okul, Ankara bürokrasisi anlamında baktığınızda çok önemli bir bakanlık. İnsan kaynağı anlamında çok önemli bir bakanlık.



Burada Naci Bey gibi bir bakandan devralmak bizim için ayrı onur ve gurur meselesi. Burada bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ağır, büyük bir sorumluluk. Biz 16 senedir çok büyük devrimler gerçekleştirdik.



Sayın bakanımız, önceki bakanlarımız çıtayı çok yüksek bir noktaya taşıdı. Bizler de daha yukarıya taşımakla sorumluyuz. AK Parti iktidarlarının başarısının arkasındaki en önemli başarılardan bir tanesi olan bütçe ve mali duruş aynı şekilde değil, daha da iyi devam etmesi için çok dinamik, aktif…



Şimdi Enerji Bakanlığımıza geçeceğiz, Maliye Bakanlığı’ndaki arkadaşlar da öğrenecekler. Daha aktif ve enerjik şekilde Maliye Bakanlığı’nda devam etmesi için gece gündüz demeden sizlerle çalışacağız. Çok daha büyük başarılara inşallah hep birlikte imza atacağız"



Naci Ağbal, 1 Kasım 2015 genel seçimleri sonrası Maliye Bakanı olarak atanmıştı.



İKİNCİ TÖREN HAZİNE’DE



İkinci tören ise Hazine Müsteşarlığında yapıldı. Hazine Müsteşarlığı’nda yapılan törende konuşan Mehmet Şimşek, Bakan Albayrak’ın enerjide önemli çalışmalara imza attığını söyledi. Şimşek açıklamasında, Bakan Albayrak’ı tebrik ederek başarılar diledi.



Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Şimşek ile ilk kez 12 yıl önce Londra'da tanıştığını anlattı. Bakan Albayrak, en kaliteli insan kaynağı olan kurumlardan birinin Hazine Müsteşarlığı olduğunu aktardı.



Bakan Albayrak açıklamasının devamında "Bundan sonraki dönemde mali ve para politikalarında yeni kabineyle çok daha özel sektör mantığıyla hızlı hareket eden yönetim dönemine girilecek" dedi.



Albayrak törende yaptığı konuşmada şunları kaydetti:



*Para politikalarında önümüzdeki dönemde çok daha diri ve güçlü bir döneme gireceğiz



*Önümüzdeki dönemde çok yoğun bir ajandamız var özellikle enflasyon konusunda



*Enflasyonu tek haneye indirme konusunda yoğun bir çaba harcayacağız



*Yapısal değişim konusunda adımları çok daha hızlı atacağız



*İstikrarlı büyüme için Türkiye'nin ihtiyacı olan yapısal değişim için çok daha hızlı adımlar atacağız



*Paydaşlarla çok yoğun bir istişare süreci içinde, hızlı, net iletişim içinde büyük bir Türkiye hikayesi yazacağız



*Piyasa ekonomisi kuralları içinde küresel sistemle daha entegre bir ilişki içine gireceğimiz süreci yaşayacağız



*Ayakları daha yere basan bir Türkiye ekonomisi ortaya çıkacak

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