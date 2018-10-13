Şarkıcı Berkay, kendisine kafa atarak hastanelik eden Arda Turan'la ilgili yaptığı açıklamada, "Davamın sonuna kadar arkasındayım. Cezasını çekecek" dedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Berkay şu ifadeleri kullandı:



Değerli basın mensubu dostlarım, öncelikle üç gündür burada beklediğiniz için ger birinize sevgilerimi saygılarımı sunmak istiyorum.



Yaşanan bu süreçte önemli olan Berkay ve Arda değil; biri anne diğeri inşallah sağlıkla anne olmak üzere olan iki kadının maruz kaldığı hassas, kırıcı ve üzücü durumdur.



Bu nedenle ilk olarak karşı tarafın yapamadığını yapıp eşimden ve Aslıhan Turan'dan özür dilerim.



Herkesin bilmesini istediğin konu; erkek adam kavga da eder ve kavgada yumruk sayılmaz. Ancak yanına gelerek "Eşimi eve bırakıp yarım saate geleceğim" diyen bir kişiye kafasını çeviriğ başka bir kişiyle konuştuğu sırada habersizce ve yandan yapılan saldırı aciz ve korkak bir saldırıdır.



Kendisine de arkadaşlarına da ve araya girmek isteyen herkese sadece şunu söyledim;



"Şikayetçi olmamamı istiyorsunuz tamam olmayayım ancak iki şartım var"



1 - Eşimden kendi eşinden benden ve kamuoyundan bu davranış ve hareketleri için utanç duyduğunu söyleyerek özür dileyecek.

2 - Sözle tacizin utancını duyduğunu söyleyecek ve ondan sonra biz onunla erkek erkeğe konuşacağız.



Bunları söylerse davadan vazgeçebilirim"



Tüm bu yaklaşımıma rağmen karşı taraf konuyu saptırmaya çalışarak saçma sapan açıklamalar yapıp hala dürütsçe davranmadığı için davayı açmaya karar verdim ve davamın sonuna kadar arkasındayım.



Adalete güvenim tam. Burası Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti, cezasını çekecektir.