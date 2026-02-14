Berkcan Güven ve Mazlum Aktürk’ün uyuşturucu testi sonuçları belli oldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “uyuşturucu” soruşturması kapsamında yapılan operasyon sonrası, Berkcan Güven ile Mazlum Aktürk’ün adli tıp kurumunda yapılan uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

Mazlum Aktürk’ün yapılan tahlilinde kokain, metanfetamin ve esrara rastlandı. Berkcan Güven’e uygulanan test sonucunda ise thc-esrar bulgusu tespit edildi.

SORUŞTURMA VE GÖZALTILAR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 31 Ocak’ta İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova illerinde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyonda komedyen Hasan Can Kaya, rapçiler Yusuf Aktaş (Reynmen) ve Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Ahmet Can Dündar, Berkcan Güven ve Fırat Yayla gözaltına alınmıştı