Berkin Elvan'ın Gezi Parkı olayları sırasında ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Sanık polis memuru F.D'nin yargılandığı davada mahkemeye bilirkişi raporu gönderildi. Raporda, Berkin'in sanık tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı ifade edildi

Gezi Parkı olaylarında kafasına gaz kapsülü isabet eden ve hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne ilişkin davada bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı.



16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elvan'ın ölümüne ilişkin hakkında dava sürüyor. Tutuksuz sanık polis memuru F.D'nin yargılanmasına devam edildi.



Mahkemeye gönderilen evrakların okunduğu duruşmada daha önce talep edilen teknik bilirkişi raporu mahkemeye verildi. Raporda, maktulün sanık tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı ifade edildi.



"BERKİN POLİS TARAFINDAN YARALANDI



Dosya kapsamı üzerinde yapılan incelemeler neticesinde ve olay görüntülerinden anlaşıldığı üzere maktulün 2. zet polisi (Sanık F.D) tarafından yapılan atış neticesinde yaralandığı kuvvetle muhtemel olarak değerlendirilmiştir."



Söz konusu 23 sayfalık raporun sonuç bölümünde, görüntüler üzerinde yapılan incelemede, maktul Berkin Elvan'ı mevcut video kaydı görüntüleri üzerinden teşhis etmenin teknik olarak mümkün olmadığı belirtildi.



Yapılan incelemede, atışın havaya doğru yapılmadığı ve söz konusu atışın yerden sekmediğinin değerlendirildiği vurgulanan raporda, atış mesafesinin de yaklaşık 65 metre olduğu kaydedildi.



Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, keşif incelemesi talebinin bir sonraki celse değerlendirilmesine karar verdi. Sanığın tutuklanması yönündeki taleplerin reddine hükmeden heyet, duruşmayı erteledi.



İddianamede, sanık F.D'nin "Olası kastla öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması isteniyor.



ulusal.com.tr