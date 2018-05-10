'Açıkçası bir ülkenin lideriyseniz kendi ahlak değerlerinizden önce halkınızın değerlerini temsil ediyorsunuz demektir.'

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, kimyasal silah kullandığı iddialarını 'saçmalık' olarak nitelendirerek, 2013'ten beri ülkesinde kimyasal silah cephanesinin olmadığını söyledi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad Yunanistan'ın Katimerini gazetesine röportaj verdi.



Sputnik'in aktardığına göre Esad, kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili suçlamaların Suriye ordusunun zaferlerinin ardından geldiğini vurguladı.



Esad, röportajda şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir saçmalık, bir oyun ve sadece Suriye ordusuna saldırmak için çok ilkel bir oyun. Niye? Burası en önemli kısım: Teröristler kaybedince ABD, Fransa, İngiltere ve Suriye'yi istikrarsızlaştırmak isteyen diğer müttefikler ellerindeki ana kartlardan birini kaybetti, bu nedenle Suriye ordusuna saldırmak zorundalardı. Sadece teröristlerin moralini yükseltmek ve Suriye ordsunun daha fazla alanı özgürleştirmesini önlemek için...



TRUMP'A 'HAYVAN' YANITI

ABD Başkanı Donald Trump sizi 'hayvan Esad' diye tanımladı. Sizin cevabınız ne?

Açıkçası bir ülkenin lideriyseniz kendi ahlak değerlerinizden önce halkınızın değerlerini temsil ediyorsunuz demektir. Bu dil, Amerikan kültürünü mü temsil ediyor? Asıl sorulması gereken şey bu. Bu çok kötü, bence temsil etmiyor. Dünyada böylesi bir dil kullanan bir topluluk olduğunu düşünmüyorum. İkincisi de Trump'ın kendini fazlasıyla şeffaf biçimde ifade ediyor olması aslında çok iyi bir şey. Kişisel olarak pek umurumda değil. Çünkü durumu bir siyasetçi, bir devlet başkanı olarak ele alıyorum. Önemli olan şey, ortada beni etkileyen, ülkemi etkileyen şeyler olup olmadığı, verdiğimiz savaş, teröristler ve içinde bulunduğumuz atmosfer.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a karşı da böyle bir dil kullandı ama şimdi bir araya gelmeyi planlıyorlar. Trump’la şahsen görüşme ihtimaliniz olduğunu düşünüyor musunuz? Yüz yüze gelseniz ne söylerdiniz?

Sormanız gereken ilk soru şu: Elinize ne geçer? Diğer soru da şu: Seçim kampanyası öncesinde farklı, sonrasında farklı konuşan, bugün bir şey yapan, ertesi gün tam tersini yapan biriyle nereye varabilirsiniz? Dolayısıyla bu, istikrarla ilgili bir şey. Her gün aynı frekansta mı, aynı algoritmada mı? Böyle bir yönetimle bir şeyler başarabileceğimizi sanmıyorum.