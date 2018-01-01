1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Beşiktaş-Adalar seferleri kış dönemi boyunca yapılmayacak

Şehir Hatları tarafından 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Beşiktaş-Adalar seferlerinin kış dönemi boyunca yapılmayacağı açıklandı.



Ayrıca, Anadolukavağı-Üsküdar ve Rumelikavağı-Eminönü hatlarında da talep olmayan seferlerin kaldırılacağı belirtildi.



TEPKİLER VAR



Şehir Hatları'nın bu kararına vatandaşlardan tepki yağıyor.



Bir yolcu, "Ben altı aydır Eminönü -R.Kavağı hattını kullanıyorum.Gayet iyi yolcusu var.Neye göre kime göre talep yetersizliği.İş çıkış saatleri yerine neden saat başı kaldırıyorsunuz motorları Sarıyer’den?Mesai saat 16:00’da bitmiyor Eminönü’nde, en azından saat 19.00’da son vapur olsaydı.." diye tepki gösterdi.



Başka bir vatandaş da "29 aralik tarihinde bu aciklamayi yapmak hangi aklin urunudur? Bu hatlari kullanan onlarca insanin magduriyeti ne olacak? En azindan sabah aksam seferler duzenlensin." ifadelerini kullandı.



Bu karara gelen tepkiler şu şekilde:



İnsanları bu şekilde mağdur etmeye kimsenin hakkı yok. Tamamen sefer kaldırmak yerine 6.45 Büyükada kalkış 18.30 Beşiktaş kalkış seferlerini yapın sadece. İnsanları faiş fiyatlar ödeten özel taşıma firmalarına mahkum etmek hakkınız değil.



Eminönü seferlerini de Beşiktaş'a göre şekillendirmiştiniz.Ayrıca bu seferleri talep üzerine koyan sizdiniz.Yıllık planımızı oturttuktan sonra"Biz artik istemiyoruz,hop seferi kaldırdım"tavrı toplu taşıma ve hizmet anlayışına aykırıdır. Günde 2gidiş2dönüş.Bunu karşılayabilirsiniz.



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