Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğüne yönelik soruşturmada yeni gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Beşiktaş Belediye Başkanlığı “suçtan zarar gören”, 3’ü tutuklu 8 kişi ise “şüpheli” olarak yer aldı. Soruşturma, M.G.’nin 2019’da dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile yaptığı görüşmeleri, para dekontlarını ve mesaj kayıtlarını savcılığa sunmasıyla başladı.

İddianamede, ÖMK Taşımacılık Hakan Ateş isimli firmanın doğrudan temin yoluyla aldığı işte teknik şartnamenin Mehmet Mandacı ve Sena Ayata tarafından hazırlandığı, 24 Ekim 2019’da üç firmadan fiyat teklifi alındığı, en uygun teklifin ÖMK Taşımacılık’tan geldiği ve 84 bin 100 lira artı KDV ile işin bu firmaya verildiği belirtildi.

FAALİYET ALANI SONRADAN DEĞİŞTİ

Firma sahibinin 5 Kasım 2019’da belediyeye fatura kestiği, 12 Aralık 2019’da 98 bin 440 liranın hesabına aktarıldığı, ancak mal kabul tutanağında belirtilen ürün sayısı ile teknik şartnamedeki ürün sayısının uyuşmadığı, eksik ürünlere rağmen kabul işleminin yapıldığı kaydedildi. İddianamede, şirketin faaliyet alanının iş öncesinde şehirler arası yük taşımacılığı olduğu, iş alındıktan sonra “gösteri ve etkinlik organizasyonu” eklendiği ifade edildi.

İHALE SÜRECİNİN ORGANİZE EDİLDİĞİ İDDİASI

Savcılık, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı’nın organizesinde Mehmet Mandacı ve o dönem kamu görevi olmayan Rıza Can Özdemir’in süreci başından itibaren yönettiğini, Özdemir’in akraba ve arkadaşına ait firmalardan teklif aldırdığını belirtti. Hakan Ateş ile Özdemir arasındaki yakın dostluğa dikkat çekilen iddianamede, firmanın iş alma yeterliliğine sahip olmamasına rağmen sürece dahil edildiği, usulsüzlük fark edilince faaliyet alanı değişikliği yapıldığı aktarıldı.

İddianamede, “Şüphelilerin en baştan itibaren kasıtlarının Beşiktaş Belediyesini zarara uğratmak ve kendilerine kazanç sağlamak olduğu” değerlendirmesi yer aldı.

İddianamede, Alican Abacı, Mehmet Mandacı, Rıza Can Özdemir, İsmet Abacı ve Hakan Ateş’in “edimin ifasına fesat karıştırma” ve “kamu kurum ve kuruluşların zararına dolandırıcılık” suçlarından 5 yıldan 14 yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi. Betül Taşkıt, Görkem Kızılkaya ve Şazime Sena Ayata için ise “edimin ifasına fesat karıştırma” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istendi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 2’si tutuklu 11 şüpheliden 9’u hakkında gözaltı kararı verilmiş, Mehmet Mandacı, Rıza Can Özdemir ve İsmet Abacı tutuklanmış, belediye çalışanları ve firma sahibi Hakan Ateş ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.