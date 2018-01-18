Murat Hazinedar’ın bir süre önce Belediye Başkanlığı görevinden alındığı Beşiktaş Belediyesine ikinci bir operasyon yapıldı. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı, İçişleri Bakanlığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde açığa alındı.

CHP’li Murat Hazinedar'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından 4 Ocak günü Başkanlık görevinden alındığı Beşiktaş Belediyesine ikinci operasyon yapıldı.



Sözcü'nün haberine göre: Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mürvet Günday ile Zabıta Müdürü Selçuk Bartınlı, Bakanlığın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde açığa alındı.



İçişleri Bakanlığı, Murat Hazinedar’ın görevden alınma gerekçelerini; "Belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi" olarak açıklamıştı.



Hazinedar ile birlikte Meclis üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil de görevden uzaklaştırılmıştı.



Bu arada Beşiktaş Belediyesi Vakfı ile ilgili bir yazılı açıklama yapan Hazinedar, İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası vakfa bağışların durduğunu bin 400 öğrencinin burslarının ödenemez duruma düşüldüğünü, bu nedenle vakfa kişisel malvarlığından 100 bin lira bağış yaptığını açıkladı. Hazinedar'ın basın açıklamasında Beşiktaş Belediye Başkanı ünvanını kullanması da dikkat çekti.







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