Beşiktaş iskelesinde silahlı çatışma çıktı! 3 kişi yaralandı

İstanbul Beşiktaş’ta iskele önünde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde iskele önünde çıkan silahlı kavga paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre olayda 3 kişi yaralandı.

Olay, Beşiktaş iskelesinin önünde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

