İstanbul Beşiktaş'ta makas terörüyle 4 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin 2 şüpheli tutuklandı. Abdülsamet T. ile babası Mehmet T. "suçluyu kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayıplara karışan cani sürücü Yusuf Arıboğa ise halen aranıyor.

İstanbul Beşiktaş'ta makas teröründe 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti. 10 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Alkollü olduğu iddia edilen cani sürücü Yusuf Arıboğa yanında bulunan şüphelilerle birlikte trafikte terör estirdi.



Sürücünün yanında bulunduğu belirtilen Abdülsamet T. ile babası Mehmet T. "suçluyu kayırma" suçundan tutuklandı.



Abdülsamet T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.



Adliye çıkışında bir gazetecinin "4 kişinin ölümüne sebep oldunuz" ifadesi üzerine Abdülsamet T, "Mağdurum ben. Ben kimseyi öldürmedim. Aracın yan koltuğunda oturuyordum. Adalet er ya da geç yerini bulacak." cevabını verdi.



TEM Otoyolu'nda dehşet saçan ve kayıplara karışan sürücü Yusuf Arıboğa halen aranıyor.

