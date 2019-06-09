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4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili flaş gelişme
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Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Burdur'da yakalanan şüpheli, tutuklandı

İstanbul Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunan şüpheli, Burdur'da gözaltına alındı

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Burdur'da yakalanan şüpheli, tutuklandı

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunan ve Burdur'da yakalanan şüpheli, tutuklandı. 

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Gökçebağ köyü mevkisinde yaptığı trafik uygulamasında durdurduğu araçtaki, İstanbul'da meydana gelen kazayla ilgili aranan şüphelilerden Abdülsamet T. ile iki kişiyi gözaltına aldı. 

Emniyet Müdürlüğüne götürülen 3 şüpheliden 2'si, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 

Beşiktaş'ta 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı trafik kazasının ardından kaçan sürücünün yanında bulunduğu belirtilen diğer şüpheli Abdülsamet T, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Abdülsamet T, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.  

Adliye çıkışında bir gazetecinin "4 kişinin ölümüne sebep oldunuz" ifadesi üzerine Abdülsamet T, "Mağdurum ben. Ben kimseyi öldürmedim. Aracın yan koltuğunda oturuyordum. Adalet er ya da geç yerini bulacak." cevabını verdi. 


Kaynak: AA
Etiketler; #beşiktaş
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