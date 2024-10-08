Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın davasında yeni gelişme

İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübü yangınına ilişkin görülen davada mahkeme ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve 21 Ekim'de olay yerinde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı kasım ayına erteledi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Beşiktaş'ta 29 kişinin hayatını kaybettiği yangın davasında yeni gelişme
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 Beşiktaş'ta 29 cana mal olan yangına ilişkin davada, keşif kararı alındı. Yangın, tadilat sırasında çıkmış ve 29 kişinin yaşamını yitirmesine neden olmuştu. İş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5’i tutuklu, 22 sanığın yargılaması İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor.

Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmada 5 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar hazır bulunurken, mağdur yakınları ve avukatları da duruşmaya katıldı. Bazı mağdurlar ise bulundukları şehirlerden SEGBİS aracılığıyla bağlandı.

Gece kulübünde muhasebe müdürü olarak çalışan tanık Berna Çaltepe, 2011'den itibaren mekanda çalıştığını ve tüm mali işlerden sorumlu olduğunu ifade etti. Kulübün sahibi Şahzade Şekergümüş ile iş ilişkisinin baba-kız gibi olduğunu söyleyen Çaltepe, yangınla ilgili detayları hatırlamadığını ancak mekanın yangın söndürme ekipmanlarının her yıl yenilendiğini belirtti.

Garson olarak çalışan tanık Engin Eser ise olay günü iş yerinde olmadığını, ancak sahne için gelecek ürünlerin teslimi nedeniyle tüm çalışanların çağrıldığını belirtti. Eser, yangının ilk anda küçük olduğunu, ancak 30 saniye içinde büyüdüğünü anlattı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların durumunun devamına karar verirken, olay yerinde 21 Ekim'de keşif yapılmasına hükmetti ve duruşmayı kasım ayına erteledi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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