Beşiktaş'ta gece kulübünde meydana gelen yangına ilişkin gözaltı...

Yangınla ilgili sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınacak kişilerden biri olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1. ve eksi 2. katlarında tadilat halinde olan gece kulübündeki yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyet işlemleri sürerken, olayla ilişkisi olan 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43), mobilyacı E.E. (40) ve iş yeri ortağı F.D'nin aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Evlerinden ayrılmak zorunda kalan bina sakinleri, kalan özel eşyalarını evlerinden alıp olay yerinden ayrıldılar.