Cumhurbaşkanlığı danışmanları çevresinde yer alan Esad karşıtı lobi ÖSO’ya Suriye’de özerklik talep eden bir çalışma yürütüyor. Güvenlik kaynakları, Amerika ve İsrail merkezli lobinin bölge ülkeleriyle Ankara’nın arasını açmayı hedeflediğini vurguluyor. Hükümet ve Cumhurbaşkanının özerklik talebine karşı çıktığını belirten bürokratlara göre; esas çözüm, Suriye ile işbirliği yapmak, federasyon planına hizmet eden açıklamalardan kaçınmak

ÖSO’ya özerklik mesaisi başladı. Hükümet ve Cumhurbaşkanı tavır aldı.



Amerika ve İsrail merkezli lobiler Ankara’nın terörle mücadelesini engellemek için plan üzerine plan yapıyor. Aynı zamanda Esad karşıtı Cumhurbaşkanlığı danışmanları çevresinde yer alan lobinin planı ÖSO’ya Suriye’de özerklik vermek.



Ulusal Kanal’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgilere göre; özerklik talebinin hedefi, Ankara’yı bölge ülkeleriyle karşı karşıya getirmek.



Kritik uyarılar yapan güvenlik bürokrasisi, Şam’ın etkisini daraltacak özerk bir yönetim kurma planının, Ankara’nın kırmızı çizgilerine büyük zarar vereceğini vurguluyor.



Suriye gündemiyle ilgilenen kaynaklar, özerklik taleplerinin Ankara-Moskova ilişkilerine de zarar vereceği görüşünde. Bu talepten en çok PKK/PYD’nin kazançlı çıkacağını belirten kaynaklar kritik uyarılarda bulundu. Kaynaklara göre; esas çözüm Şam ile işbirliği yapmak. Ayrıca Türkiye’nin Suriye’deki çıkarlarına hizmet eden söylemlerden de kaçınılmalı.



Esad'ı hedef alan açıklamalar da güvenlik bürokrasi tarafından yanlış bulunuyor. Suriye ile işbirliğinin gelecek dönemde yapılmasının mecburiyetine dikkat çekiliyor.



HABER: ERAY ÇELEBİ

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