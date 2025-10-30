Beştepe’de kritik buluşma! DEM Parti’den ilk açıklama geldi

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de yaptıkları yaklaşık bir saatlik görüşmenin ardından yazılı açıklama yayımladı

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Beştepe’de kritik buluşma! DEM Parti’den ilk açıklama geldi
Yayınlanma: Güncellenme:

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.”

Açıklamada, sürecin daha hızlı ilerlemesi için karşılıklı anlayış vurgusu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Açıklama, Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzasıyla yayımlandı.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin Erdoğan ile yaptığı bu görüşme, sürecin üçüncü buluşması oldu.

Son dakika: Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Ali Gulmalizada yakalandıSon dakika: Avukat Serdar Öktem cinayetinin azmettiricisi Ali Gulmalizada yakalandıGündem
DEM Parti erdoğan
Günün Manşetleri
Bank Asya ve ardışık arama bağlantısı tespit edildi
Külliye’de kritik buluşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Başbakanı Merz ile görüştü
Türkiye ile Irak arasında "Genel Ticaret ve Müteahhitlik Heyeti Programı" gerçekleştirildi
20 Eurofighter uçağı için i̇ngiltere'ye ödenecek rakam belli oldu
Ehliyet yenileme ücreti 15 liradan 7 bin liraya çıkacak!
78 kişiye mezar olan otel davasında üçüncü duruşma!
'İstanbul Senin' verilerini sızdırdığı iddia edilen 4 personel gözaltında!
Bakan Yerlikaya yarım milyarlık vurgunun detaylarını açıkladı
Gebze'de 5 kişilik ailenin ailenin 4 üyesi hayatını kaybetti
Çok Okunanlar
Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri Elektrik kesintisi saatler sürecek: 31 Ekim Cuma elektrik kesintileri
İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı İslam Memiş 2026 yılının şampiyonunu açıkladı
1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları 1 milyon liranın aylık kazancı dudak uçuklattı: İşte 30 Ekim 2025 güncel mevduat oranları
Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı Bu ürünler kapış kapış gidecek! BİM 31 Eki̇m aktüel ürünler kataloğu yayınlandı
İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor! İstanbul ve Ankara’ya kar geliyor!