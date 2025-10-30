Beştepe’de kritik buluşma! DEM Parti’den ilk açıklama geldi

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yazılı açıklama yaptı.

Partinin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan ve heyetiyle yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecinde gelinen aşama ve bundan sonra yapılması gerekenler üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk.”

Açıklamada, sürecin daha hızlı ilerlemesi için karşılıklı anlayış vurgusu yapılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Açıklama, Pervin Buldan ve Mithat Sancar imzasıyla yayımlandı.

DEM Parti İmralı Heyeti’nin Erdoğan ile yaptığı bu görüşme, sürecin üçüncü buluşması oldu.